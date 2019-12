L’homme dont les initiales sont C. TH. est à la tête d’un réseau qui délivre de fausses vraies invitations à des rencontres à travers une officine établie à Dakar. Après le tour est joué avec le bénéficiaire qui se présente au consulat pour se faire délivrer son visa. La fréquence des invitations et le fait que tous les bénéficiaires dans la nature après leurs « réunions, séminaires, etc », ont tapé dans l’œil des policiers français.

Depuis l’interpellation d’un bénéficiaire de ces visas, le 22 Rue de l’Amiral Hamelin, dans 75016 à Paris est sous la visée de la police française. L’homme qui est soupçonné d’être au centre de ce trafic, serait le frère d’un « En haut d’en Haut » très proche du régime. En attendant, les pandores de la Section des Recherches, ont commencé à cuisiner des complices à Dakar et ces derniers ont apporté plusieurs éléments à l’enquête qui est suivie également du côté du Palais de la République.

Mame Penda Sané