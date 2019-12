« J’ai été trahie et exposée par des personnes qui menaient un combat contre Macky Sall ».C’est en ces termes plus qu’explicites que la chanteuse Amy Collé s’est confiée au journal l’Observateur ce jeudi. Et c’est dans un contexte de campagne électoral où tous les citoyens étaient libres d’exprimer leur ligne politique qu’Amy Collé a essuyé les premiers revers de leur groupe WhatsApp. « J’ai tiré énormément de leçons de mon séjour carcéral. Les propos que j’ai tenu ont été sortis de leur cadre et de leur contexte.

C’était dans un groupe WhatsApp et une personne malintentionnée l’a fait fuiter sur les réseaux sociaux. Elle a trahi ma confiance et j’ai été perdu par mon cœur. Nous étions en pleine campagne et tous les adhérants du groupe étaient en train d’exprimer leur point de vue. Et c’est allé dans les sens. Je suis citoyenne sénégalaise et je n’ai fait qu’exprimer ce qui me tenait à cœur dans un cadre restreint… »C’est en ces termes empreints de réalisme que la star de la banlieue à la voix d’or s’est confessée. Aujourd’hui, Amy Collé a tenu à remercier Youssou et Ngoné Ndour qui ont tout fait pour qu’elle recouvre la liberté. Et après quoi, elle a présenté ses excuses au Président Macky Sall.

