Un mari et ses femmes. La polygamie, légale dans la majeure partie de l’Afrique, n’est pas sans poser d’épineux problèmes relationnels au sein du ménage. Pour les co-épouses, en perpétuelle rivalité pour attirer les faveurs de l’époux, tous les prétextes et les coups bas sont bons pour discréditer l’autre. Des luttes intestines qui peuvent aller très loin. Tel est le cas, pourrait-on dire sans risque d’être démenti, entre les deux épouses du patron d’ISEG.

En effet, dakarposte a appris de bonnes sources que la première femme de « Diop Iseg « répondant au nom de Mbissine et la deuxième épouse Aïssatou Seydi (qui nichent dans le même toit à Sacrée Coeur) ne s’entendent pas, du tout alors.

Une animosité qui se déteint, du coup, sur leur progéniture.

Dakarposte, qui a cherché à en savoir davantage sur ce qu’il est convenu d’appeler le « cas Abiba (fille de Mbissine et Mamadou Dipp) et Aïcha » (la nièce d’Aissatou Seydi), est en mesure de révéler que c’est cette dernière (Aïcha) qui a porté plainte contre la première nommée pour coups et blessures volontaires.

Chose cocasse: en déférant ce lundi 13 Juillet 2020 à la convocation des limiers du commissariat de Dieuppeul, la chanteuse Abiba était également munie d’un… certificat médical attestant de coups et blessures et d’une plainte contre sa plaignante.

« Cuisinées » (entendues) et confrontées pendant plusieurs tours d’horloge sur procès verbaux, les deux antagonistes sont libres comme l’air.

Aux dernières nouvelles, Abiba, qui ne démord pas, entendrait déposer une plainte pour violation de domicile. « Car, la nièce de Mme Diop Aïssatou Seydi avec qui elle s’est battue mardi dernier n’habite pas la maison » Une information recueillie de source au fait de leur différend.

Affaire à suivre…

Cet article Trainée en justice par la nièce de Aissatou Seydi, ce que l’on sait du « cas Abiba » est apparu en premier sur Sunubuzz.