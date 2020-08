Interrogé sur ses tenues “efféminées” dans son clip “Def Patt”, Bass Thioung a répondu aux critiques :

“On ne peut pas taxé un homme qui a deux enfants et une femme de fake. Ceux qui me critiquent n’ont qu’à venir me le dire en face… ”

