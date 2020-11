Traite des personnes : découverte des gendarmes chez Kara Sécurité en vidéo

La section de recherches de la gendarmerie a effectué une descente dans les centres de Kara Sécurité. Selon un document reçu, 43 personnes ont été interpellées dont six (06) à Ouakam, treize (13) à Guédiawaye, vingt (20) à la Zone B et quatre (04) à Malika.

La Section de recherches, dans le document, affirme avoir démantelé un réseau de vol de scooters, de trafic de chanvre indien et de traite d’êtres humains. L’enquête se poursuit sous la direction du Procureur de la République, précisément pour les faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit, trafic de drogue, traite de personnes et complicité. Les documents audiovisuels sont disponibles et feront l’objet d’une diffusion en temps opportun, indique la même source.