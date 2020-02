Le coronavirus apparu en Chine prend de plus en plus de l’ampleur au niveau mondial avec des cas détectés en Iran, en Italie, en Egypte, en Algérie et en France. Et pourtant, des spécialistes pense qu’un traitement avec la chloroquine pourrait être efficace contre Covid-19.

Les études en laboratoire

Le professeur Olivier Bouchaud estime qu’il faut faire des études en laboratoire et sur des personnes, mais on est loin de pouvoir dire qu’on peut utiliser la chloroquine pour traiter les patients atteints du coronavirus.

Les résultats in vitro

Cependant, pour le professeur Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, « nous savions déjà que la chloroquine était efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l’évaluation clinique faite en Chine l’a confirmé ».

Les préalables

Pour le chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Avicenne, « maintenant qu’on est sur cette piste, j’imagine qu’il va y avoir des essais. Cependant, « on ne peut pas faire des essais sans aucun préalable. Même si la chloroquine est un médicament qu’on connait bien et pour lequel on a un recul très important parce qu’on l’utilise depuis très longtemps, on ne peut improviser son utilisation sans avoir regardé les tenants et les aboutissants », estime-t-il.