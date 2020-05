Anakinra, tocilizumab, sarilumab… Tous sont des immuno-modulateurs actuellement testés dans le cadre d’essais cliniques contre le Covid-19. L’espoir ? Soigner les patients sévères, chez qui l’état se dégrade suite à une réaction inflammatoire incontrôlée, aussi appelée « orage cytokinique ». Plus de quatre mois après l’émergence du nouveau coronavirus, aucun traitement n’est encore validé, mais quelques pistes prometteuses se détachent.

SOMMAIRE :

Les immuno-modulateurs : anakinra, tocilizumab, sarilumab (Kevzara), tofacitnib (Xeljanz)... L'héparine, un anti-coagulant pour contrer l'orage de cytokines Le remdesivir (antiviral) L'association lopinavir et ritonavir (antiviral Kaletra) L'hydroxychloroquine (antiviral Plaquenil) en association avec l'azithrocycine Le favipiravir (antiviral Avigan) La chlorpromazine : un antipsychotique contre le covid-19 Le plasma sanguin : la piste des anticorps (sérothérapie) contre le coronavirus Le vaccin BCG pour aider le système immunitaire des malades Covid Les thérapies cellulaires (cordon ombilical) contre le coronavirus

Alors que le Covid-19 continue de circuler sur la planète, scientifiques et médecins, cherchent l’arme pour soigner les patients. Pour l’heure, aucun traitement spécifique n’a été identifié, mais les espoirs sont là. En plus de la piste des vaccins, la France est engagée dans le plus grand nombre d’essais cliniques en Europe.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué mardi 12 mai des données potentiellement positives concernant certains traitements qui pourraient limiter la gravité ou la durée de la maladie du coronavirus. Elle a également évoqué qu’elle allait concentrer son attention sur les quatre ou cinq plus prometteurs. "Nous avons bien des données potentiellement positives qui sortent mais il nous faut plus de données si nous voulons être sûrs à 100 % pour pouvoir dire 'ce traitement' contre tel autre, a déclaré la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, lors d’un point presse." Interrogé sur Europe 1 le 26 avril dernier, Arnaud Fontanet, Professeur à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, avait estimé que la "disponibilité des traitements pourrait être réaliste dans un délai de 6 mois". L'essai clinique européen "discovery" devait donner lieu à de premiers résultats fin avril. Mais force est de constater qu'il n'avance pas. Olivier Véran a expliqué que le nombre de malades inclus dans la cohorte n'est pas suffisant pour obtenir pour l'heure des résultats. “L’essai Discovery est un essai européen. Nous, on a inclus un nombre de malades qui correspond à ce qui était attendu. Les autres pays autour de nous, hélas n’ont pas suivi en termes d’étude clinique. Ce qui veut dire que la cohorte, le nombre de malades n’est pas aussi élevé que ce qu’on espérait”, a-t-il expliqué. L'essai coordonné par la France évalue 4 traitements : le remdesivir, la combinaison lopinavir/ritonavir (Kaletra) associée ou non à un interféron bêta et l'antipaludique hydroxychloroquine. Ce dernier a été retiré de Discovery suite aux alertes de sécurité.

Traitements : quelles pistes sont étudiées ?

Ce qu’il faut comprendre c’est que lorsque le SRAS-CoV2 p*******e dans l’organisme, il s’y multiplie (les premiers symptômes apparaissent pendant la première semaine) et dans la plupart des cas (80%) notre système immunitaire parvient à s’en débarrasser. Le problème, c’est que chez une minorité de patients, dont l’état s’aggrave brutalement autour entre le 7e et le 10e jour, on ne sait pas ce qui flanche. « Soit parce qu’il n’y a pas de réponse immunitaire, et le virus se multiplie jusqu’à la défaillance des organes ; soit parce que cette réponse immunitaire est trop forte », explique au Journal du Dimanche daté du 12 avril, Florence Ader, des Hospices civils de Lyon.

Aussi, les chercheurs disposent de 2 leviers :

freiner la multiplication du virus via des antiviraux (seuls ou en cocktail) moduler les système immunitaire : le stimuler via un vaccin ou l'injection d'anticorps (sérothérapie), ou le freiner via un traitement immuno-modulateur.

Les immuno-modulateurs : anakinra, tocilizumab, sarilumab (Kevzara), tofacitnib (Xeljanz)…

Quel est le principe des immuno-modulateurs ?

Plusieurs équipes dans le monde s’intéressent à des molécules capables de contrer une sur-réaction du système immunitaire, soit les « orage de cytokines », une poussée inflammatoire brutale à l’origine de la dégradation de l’état de santé des patients sévères et de l’apparition d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë.

Où en sont les essais ?

Un médicament, l’anakinra (nom commercial : Kineret), initialement utilisé pour soigner des maladies rhumatismales, donne des résultats « encourageants » pour les formes graves de la maladie, en réduisant le risque de décès et le besoin d’être mis sous respirateur en réanimation, selon les résultats d’un essai clinique français mené à l’hôpital Paris Saint-Joseph et publiée dans ans la revue spécialisée The Lancet Rheumatology. Cette molécule cible une des cytokines impliquées dans cette « tempête inflammatoire », l’interleukine-1 (IL-1). Selon l’équipe médicale, un quart des patients traités avec l’anakinra ont été transférés en réanimation ou sont décédés, contre près de 73 % de ceux n’ayant pas eu cette biothérapie. Dans le groupe de patients recevant de l’anakinra, une diminution rapide des besoins en oxygène a été observée au bout de 7 jours de traitement.

« La réduction significative de la mortalité associée à l’utilisation de l’anakinra pour le Covid-19 dans cette étude est encourageante en ces temps difficiles », écrit en commentaire le rhumatologue Randy Cron de l’Université d’Alabama (Birmingham, États-Unis). Il souligne le « profil de sécurité favorable » de ce médicament bien connu des rhumatologues.

L’AP-HP a lancé le 3 avril l’essai CORIMUNO-19. Son objectif : déterminer si certaines de ces molécules pourraient éviter aux malades modérés ou sévères de nécessiter une réanimation et, chez des malades en réanimation, d’accélérer leur sortie de réanimation. Deux médicaments contre la polyarthrite rhumatoïde ont déjà été testés sur 260 patients (sarilumab, tocilizumab). Les premiers résultats ont été dévoilés ce 27 avril : le tocilizumab améliore le pronostic des patients modérés et sévères. Un anti-inflammatoire fait aussi l’objet d’un essai clinique (Xeljanz). Ces molécules dont le but est de freiner l’inflammation suscitent beaucoup d’intérêt : Sanofi et Pfizer sont dans la course.

L’héparine, un anti-coagulant pour contrer l’orage de cytokines

L’infection par le coronavirus Sars-Cov-2 entraîne la formation d’un « orage de cytokine », soit une réaction immunitaire disproportionnée qui provoque la destruction des cellules atteintes par le virus. Cette réaction immunitaire excessive (réaction inflammatoire) favorise la coagulation du sang, donc la formation de caillots sanguins, qui peuvent être responsables d’accidents vasculaires potentiellement mortels – une embolie pulmonaire, par exemple – et mener au décès. En Italie, plusieurs essais visent à casser ce cercle vicieux « réponse immunitaire-coagulation » avec l’héparine, un anticoagulant.

Le remdesivir (antiviral)

Laboratoire : Gilead Les résultats des essais : quelle efficacité du remedesivir?

Les résultats préliminaires de l’essai clinique mené sur le remdesivir dans la revue New England Journal of Medicine ce 22 mai sont encourageants. Injecté quotidiennement par voie intraveineuse pendant 10 jours à 1063 patients avec des symptômes sévères, le remdesivir accélère le rétablissement des malades hospitalisés du Covid-19, par rapport à un placebo : 10 jours contre 15 dans le groupe placebo.

Le remdesivir est déjà utilisé par les hôpitaux américains pour les malades graves du Covid-19 qui ont besoin d’oxygène, par exemple sous respirateurs artificiels, sans avoir besoin de participer à un essai clinique. En effet, le 1er mai, l’Agence américaine du médicament (FDA) avait autorisé en urgence l’utilisation de l’antiviral remdesivir, à la suite de premiers résultats positifs de l’essai clinique, annoncés par le laboratoire Gilead.

Les résultats d’un autre essai clinique sur le remdesivir, plus petit (237 malades) et mené en Chine, aviaent été prématurément publiés sur le site de l’OMS fin avril, et montraient en revanche que le médicament n’avait pas montré d’efficacité pour améliorer l’état des patients. Le Remdesivir est également testé via l’essai européen Discovery.

Pourquoi le remdesivir pourrait aider les patients Covid-19 ?

Ce médicament -déjà testé sans succès sur le virus Ebola- est un antiviral qui a déjà montré son efficacité chez le singe contre le coronavirus MERS. « C’est une petite molécule capable de gagner l’ensemble des compartiments de l’organisme et dont on sait qu’elle diffuse parfaitement dans les poumons, organe cible de la maladie », avait expliqué le Pr Denis Malvy (CHU Bordeaux) après l’avoir administré pendant 10 jours à un patient français fin janvier. Celui-ci l’avait bien toléré et avait pu quitter le CHU de Bordeaux sans signes cliniques.

L’association lopinavir et ritonavir (antiviral Kaletra)

Laboratoires : AbbVie pour Kaletra et Merk pour l'interféron bêta Pourquoi on s'y intéresse ?

Cette combinaison de deux médicaments a déjà fait ses preuves contre le VIH-Sida sous le nom de Kaletra. Il est étudié, en association ou non, avec un interféron bêta immunomodulateur.

L’hydroxychloroquine (antiviral Plaquenil) en association avec l’azithrocycine

Cet antipaludique polémique, la chloroquine, plébiscitée par le désormais célèbre infectiologue de Marseille, le Pr Didier Raoult, a par le passé obtenu de premiers résultats encourageants, notamment dans des études chinoises.

Mais la molécule n’est plus autorisé en France contre le Covid-19. L’hydroxychloroquine ne peut plus être administré, ni à des patients gravement atteints, ni lors d’essais cliniques. Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a donné le 26 mai un avis défavorable à sa prescription contre le coronavirus. La veille l’OMS avait annoncé suspendre « temporairement » les essais cliniques avec l’hydroxychloroquine « par sécurité », après les résultats de l’étude observationnnelle publiée dans la revue The Lancet, sur l’inefficacité de l’hydroxychloroquine. L’article mettait en garde contre les risques de décès et d’arythmie cardiaque associés à la prise de ce traitement. Des effets indésirables surveillés en France par l’ANSM.

En France, la piste de la chloroquine était à l’étude à l’hôpital de la Timone à Marseille, dans le service du Pr Raoult. Une première étude (sur 24 patients seulement) et une deuxième sur plus de 1000 patients avait donné des résultats plutôt rassurants (mais sans groupe témoin). Par ailleurs, le CHU d’Angers avait lancé le 1er avril l’essai Hycovid avec 36 centres hospitaliers, pour voir si l’hydroxychloroquine pouvait prévenir l’apparition d’une aggravation chez des patients sévères. De son côté, l’AP-HP a lancé le 14 avril un essai (Prep-Covid) dont l’objectif est d’évaluer si l’hydroxychloroquine et l’azithromycine sont efficaces pour prévenir l’infection par le coronavirus. La molécule faisait aussi l’objet d’essais au CHU de Strasbourg et à l’hôpital Saint-Joseph à Paris.

Rappelons encore que la délivrance du Plaquenil est désormais encadrée par décret et limitée à ses indications médicales strictes (polyarthrite rhumatoïde, lupus, et en prévention des lucites estivales) afin de ne pas créer de tensions d’approvisionnement.

Le favipiravir (antiviral Avigan)

Cet antiviral utilisé notamment avec succès pour lutter contre Ebola, a fait l’objet d’essais cliniques sur 200 patients chinois dans les hôpitaux de Wuhan et de Shenzen. Résultat : il permettrait de réduire la durée de la maladie à 4 jours (contre 11 en général) et de réduire les symptômes de pneumonie. Mais l’Avigan est pour l’heure interdit en Europe et aux Etats-Unis, en raison d’effets secondaires importants, comme des déformations fœtales chez la femme enceinte.

La chlorpromazine : un antipsychotique contre le covid-19

Pourquoi la chlorpromazine pourrait être efficace ?

Il s’agit d’un vieux médicament antipsychotique utilisé en psychiatrie pour traiter la schizophrénie. Il pourrait agir comme un inhibiteur de l’entrée du virus dans les cellules. Tout est parti d’une observation du Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences, dont fait partie l’hôpital Sainte-Anne à Paris. « On a été frappés que nos patients en psychiatrie étaient très peu touchés par l’épidémie », explique à l’AFP Dr Marion Plaze, psychiatre. Et le fait est que depuis le début de l’épidémie, les services de psychiatrie constatent une faible prévalence de formes symptomatiques et sévères chez les patients atteints de troubles psychiques. Au sein de ce pôle hospitalier parisien, en moyenne 19% du personnel médico-soignant a contracté le Covid-19, alors que seuls 3% des patients hospitalisés ont été dépistés positifs. De plus, une faible occupation des unités covid dédiées en psychiatrie a été rapportée de Chine, d’Italie, d’Espagne et d’ailleurs en France.

Où en sont les essais ?

La chlorpromazine, va faire l’objet d’un premier essai clinique en France chez des patients sous oxygène atteints de Covid-19. Le Dr Marion Plaze de l’hôpital Sainte-Anne à Paris, responsable de l’essai, explique ce 5 mai : « l’essai pilote, baptisé reCoVery, doit démarrer cette semaine sur 40 patients Covid-19 hospitalisés, non psychiatriques, dont la moitié recevra la chlorpromazine et le traitement standard (oxygène, hydratation, anticoagulants si nécessaire…) et l’autre le traitement standard ». L’objectif est d’étudier si ce médicament, également utilisé en anesthésie, accélère la guérison et diminue les aggravations. Les patients feront l’objet d’une surveillance sur le plan cardiaque, afin de prévenir tout risque de troubles à ce niveau.

Le plasma sanguin : la piste des anticorps (sérothérapie) contre le coronavirus

Les résultats des essais : quelle est l'efficacité de la sérothérapie ?

Ici encore il s’agit de booster l’immunité. Un essai clinique « Coviplasm » a démarré lundi 6 avril et est mené conjointement par l’APHP (les hôpitaux de Paris), l’Etablissement français du sang et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il est piloté par le Pr Karine Lacombe, chef du Service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine (Paris). Les résultats de cet essai clinique sur 200 patients sont attendus début mai. En attendant, “compte tenu de la gravité potentielle de la maladie COVID-19 et afin d’augmenter les chances de survie des patients présentant une forme sévère”, l’Agence du médicament (ANSM) a élargi, hors des essais cliniques, la sérothérapie aux personnes gravement atteintes par le Covid-19.

Pourquoi le plasma de patients guéris pourrait aider les malades ?

Le plasma riche en anticorps issu de personnes guéries de l’infection par le coronavirus pourrait aider certains malades. Cette technique date a déjà été utilisée pendant la grippe espagnole. Concrètement, un patient infecté par le virus génère des anticorps et se rétablit. Ses anticorps sont ensuite prélevés puis transfusés à un patient malade pour renforcer son système immunitaire.

Le vaccin BCG pour aider le système immunitaire des malades Covid

Des chercheurs s’intéressent à la composante inflammatoire sollicitée lorsque nous sommes en contact avec un virus. Et pour cause : le Covid-19 a pour particularité d’engendrer une très forte réaction inflammatoire dans les poumons chez les cas sévères. Laurent Lagrost (Directeur de Recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) et Didier Payen (Professeur Emerite à l ‘Université Paris 7 et Professeur d’Anesthésie-Réanimation) expliquent que « si le SARS-CoV-2 est à l’origine de l’attaque, c’est bien la réponse inflammatoire de l’hôte qui tue. » Selon des tests menés aux Pays-Bas sur des souris, le BCG diminue la charge virale et a une action sur le contrôle de l’inflammation. En résumé, le vaccin ne serait pas utilisé pour se protéger du coronavirus, mais pour aider le système immunitaire à le combattre. Une équipe allemande s’y intéresse, de même que l’Institut Pasteur de Lille. Rien n’est encore prouvé, mais la piste est prometteuse.

Les thérapies cellulaires (cordon ombilical) contre le coronavirus

Les cellules du cordon ombilical présentent des propriétés anti-inflammatoires, anti-fibrotiques et immuno-modulatrices. L’essai Stroma-Cov2 initié par le Dr Antoine Monsel du service de réanimation de l’hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP) vise à traiter des patients intubés-ventilés présentant un syndrome respiratoire aigu sévère dû au virus. Mené sur 60 patients, il consiste en trois administrations intraveineuses de cellules stromales mésenchymateuses de cordon ombilical, répétées toutes les 48 heures, avec comme critère principal de jugement l’évolution des paramètres respiratoires et de l’état clinique des patients.

ATTENTION aux REMÈDES MIRACLES : à ce jour, aucun traitement n’est validé contre le nouveau coronavirus par les autorités internationales.

En vidéo : Dr Benjamin Chousterman détaille les traitements utilisés en réanimation dans cette vidéo PuMS

