L’ancienne ministre de la Santé, Éva Marie Coll Seck a déclaré très sérieuse l’hypothèse selon laquelle la chloroquine pourrait être un remède contre le coronavirus.

A l’en croire, le professeur Didier Raoult qui est un spécialiste des maladies infectieuses à Marseille (France) est très outillé et s’il a trouvé ce médicament c’est qu’il l’a vérifié.

« Je ne peux pas dire que la Chloroquine est un remède contre le Covid-19. Mais, le professeur qui l’a présenté est assez outillé pour le dire. Je pense qu’il a de l’expérience et il faut prendre au sérieux ce qu’il dit. C’est une piste sérieuse », déclare-t-elle hier sur la TFM.

Le professeur Didier Raoult a déclaré qu’il a testé le médicament sur quatre patients et plus de la moitié d’entre eux sont guéris en six jours. Il fait partie du conseil scientifique chargé d’éclairer l’exécutif sur la pandémie. Didier Raoult a donc convaincu le gouvernement français de tester la chloroquine et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donné son accord, rapporte Leral.net.