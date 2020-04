Le patient testé positif au covid-19 récemment à Touba, une ville située à 194 km à l’est de la capitale sénégalaise, a été transféré à Dakar. Issu de la contamination communautaire, il a été interné à l’hôpital Fann. Docteur Mamadou Dieng, médecin-chef de région de Diourbel, apporte quelques précisons.

Selon lui, son transfèrement ne signifie pas que son état santé est critique. « Seulement, a-t-il souligné, il ne nous reste qu’un seul patient au centre de Darou Marnane. Et, son état clinique est très stable. Nous espérons qu’il va sortir sou peu. Et quand il sortira, nous allons désinfecter la structure et tout réinstaller afin de mieux nous préparer pour d’éventuels cas ».

pressafrik