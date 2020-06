L’attaque des Akron Zips sera renforcée par l’arrivée d’Abdou Aziz Bandaogo, qui portera prochainement le maillot bleu et or, a annoncé John Groce, entraîneur principal de l’équipe.

Le pivot de 2m13, 19 ans, a intégré la NBA Academy Africa en octobre 2018. Elle s’est installée à Saly en novembre 2018, après que la NBA y ait ouvert un centre ultra moderne, aujourd’hui principal terrain d’entraînement des espoirs de NBA Academy Africa venus du continent tout entier. Avant cela, il faisait partie du SEED Project, une ONG internationale basée au Sénégal, qui a inséré– par le biais du basket – plus de 2 000 jeunes Sénégalais et Gambiens dans des programmes éducatifs et de développement en leadership informe le communiqué de la NBA Academy Africa.

Abdou Aziz Bandaogo a participé à la coupe du monde U19 qui a eu lieu du 29 juin au 7 juillet 2019 en Grèce. Le Sénégal est éliminé par le Canada en huitièmes de finale. Et Bandaogo a disputé 5 matchs sur 7. Il compte 13 minutes durant ce tournoi. En décembre 2018, Aziz a joué au côté des meilleurs espoirs de la ligue lors d’une série de matches d’exhibition du Winter Showcase de la ligue G de la NBA, à Las Vegas, dans le Nevada. Il a également joué avec la sélection NBA Academies aux éditions 2018 et 2019 du tournoi Tarkanian Classic.

En avril 2019, il a participé au Final Four hommes du Next Generation Sunday organisé par la NCAA. Il a également pris part à des séances de compétences fondamentales et joué dans des matches d’exhibition contre d’autres espoirs du monde entier, tout en vivant pour la première fois l’expérience du Final Four sur le terrain.

Aziz a aussi joué pour la NBA Academy Africa aux NBA Academy Games 2019 d’Atlanta, en Géorgie. Des espoirs des NBA Academies d’Australie, de Chine, d’Inde, du Mexique et du Sénégal avaient également répondu présent à l’événement, ainsi que des sélections composées des meilleurs espoirs internationaux.

Un parcours et des prestations qui ont tapé à l’oeil du club d’Ohio. « Aziz a joué au plus haut niveau, un peu partout dans le monde, avec la NBA Academy Africa », a déclaré l’entraîneur. « Du haut de ses 2,13m et avec une envergure de 2,28m, il impose sa carrure en zone offensive. Extrêmement athlétique, il est un excellent rebondeur » a expliqué John Groce.

wiwsport.com

wiwsport

