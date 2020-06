Le Real Betis et Youssou Ndoye ont conclu un accord jusqu’en 2021. Le pivot de 2m13 est lié pour une saison avec le club espagnol qui se trouve à Seville (Andalousia) et évolue en Liga ACB, soit le plus haut niveau du championnat espagnol. Le site dudit club a informé de la signature officielle des deux parties.

Agé de 28 ans, Youssou Ndoye a joué en NCAA avec les Bonnies de Saint-Bonaventure. Bien qu’il ne soit pas drafté, le pivot sénégalais a eu à évoluer avec les Spurs de San Antonio pour la Summer League 2015 et même quelques matchs de préparation.

Ses performances ont eu plus de visibilité en France où il a évolué pendant 4 saisons dont trois années en Bourg-en-bresse ? Club avec lequel il a été Champion de France Pro B en 2017. Pour sa dernière année dans l’Hexagone, Ndoye a évolué à Nanterre où il a disputé 22 matchs (toutes compétitions confondues) avec un ratio de 9,3 points par match et 4,9 pour les rebonds.

