Dans l’air depuis plusieurs jours, l’échange Arthur-Pjanic entre le Barça et la Juve est quasiment acté.

Comme annoncé par La Repubblica il y a trois jours, le Barça et la Juventus travaillent pour échanger Arthur (23 ans) contre Miralem Pjanic (30 ans). L’accord verrait le club italien verser 10M€ à son homologue espagnol, comme l’annoncent la Cadena SER et les médias italiens ce jeudi.

Arthur signerait un bail de cinq ans avec la Juve, qui lui verserait 5,2M€ par saison. Pjanic, lui, parapherait un bail jusqu’en 2024 avec les Catalans, qui le payeraient 7,5M€ par an.

