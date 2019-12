Comme l’été dernier, le mercato marseillais oscillera entre

l’allégement de la masse salariale réclamé par Frank McCourt et l’envie

de sauvegarde de l’effectif d’André Villas-Boas.

Dimitri Payet et Morgan Sanson s’enlacent suite à la victoire de l’OM

sur le Bordeaux de Benoît Costil (3-1), le 8 décembre. (P.

Lahalle/L’Équipe)Mathieu Grégoire (avec M. Go. et V. G.), à Marseille22

décembre 2019 à 23h10partager

La phase aller de Championnat réussie de l’OM a redonné du baume au

coeur aux supporters du club, mais il n’a pas spécialement ému les

comptables de la firme McCourt Global, qui constatent un déficit

grandissant depuis la saison 2016-2017, l’an I de la nouvelle ère. Avant

d’espérer un jour un autofinancement du club, rêve avoué du président

Eyraud qui peine à se traduire dans la réalité, il faudra équilibrer les

comptes de l’exercice 2019-2020. Le passif anticipé au 30 juin sera

inférieur à celui de la saison 2018-2019 (plus de 80 millions d’euros),

mais il s’avère conséquent. Et le mot d’ordre du propriétaire américain

de l’OM est limpide : toute offre pour un joueur marseillais sera

étudiée lors de ce mercato hivernal, il n’y a pas d’éléments

intransférables dans l’effectif, à l’exception peut-être de Dimitri

Payet, dont nous reparlerons.

