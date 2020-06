Dakar, 22 juin (APS) – Le ministère du Tourisme et des Transports aériens a remis lundi aux structures du portefeuille de l’Etat sous sa tutelle, des chèques d’un montant global de trois milliards, représentant la première tranche de la subvention de 5 milliards CFA destinée à soutenir les agences et entreprises publiques dans le contexte du Covid-19.

A travers ce geste, il s’agit de “concrétiser la volonté” du chef de l’Etat de soutenir les segments de l’économie nationale les plus gravement touchés par la crise sanitaire et de préserver la totalité des emplois’’, souligne un communiqué reçu à l’APS.

Les structures bénéficiaires dont font partie l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) et la société Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), “recevront chacune l’équivalent du montant de 90% de leur masse salariale trimestrielle”.

“Au Sénégal, avec la décision de fermer, à partir du 20 mars 2020, l’espace aérien aux vols commerciaux, le trafic passager a chuté de plus de 97% dans les aéroports. Cette baisse drastique d’activité a impacté fortement les recettes de l’ensemble des structures étatiques évoluant dans ces deux secteurs”, note le communiqué.

L’appui destiné à ces entités qui exercent dans les domaines de la gestion, de la supervision, de la réglementation, de la promotion et de la formation, vient après l’accompagnement accordé au secteur privé.Celui-ci a en effet bénéficié de “prêts à des conditions défiant toute concurrence dans le cadre du crédit hôtelier et touristique, et du crédit du transport aérien’’, rappelle le communiqué.

Le ministère dit espérer que “les bénéficiaires de ces subventions, qui sont à l’avant-garde de l’économie du tourisme et du transport aérien de notre pays, mobiliseront tout leur savoir-faire et leur énergie, pour être résilients face aux incertitudes de la crise actuelle”.

Ils espèrent aussi qu’ils seront “entreprenants dans la période de reprise qui a déjà commencé avec les vols domestiques et l’élaboration des protocoles sanitaires pour les activités touristiques et celles du transport aérien”.

APS

