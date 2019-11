Cela ressemble plus à de l’insolite qu’à un cas ordinaire.

Ce jeudi en empruntant un Bus Tata de la ligne 78 desservant l’axe menant à Thiaroye, grande a été la surprise des passagers de constater que le siège qui juxtapose le box du receveur était occupé par une brique et non par un passager.

Le bus était tellement bondé que les mères ou veilles personnes qui apercevait le siège vide jouaient des coudes et des mains pour y accéder mais dès qu’elles découvraient le trou béat que surplombait ce siège vide, elles déchantaient sans un seul mot.

En effet pendant que le Bus roulait, on pouvait voir défiler le goudron et certains éléments reliés au moteur. Dire qu’AFTU ne prend même pas au sérieux ce trou duquel un enfant pouvait glisser et accéder sous le véhicule pendant qu’il roulait. Le personnel de Tata prend-t-il en compte la sécurité de ses usagers pour une ligne aussi prisée ?