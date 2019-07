Traque des tueurs de Tamsir Sané : Les instructions fermes de Macky

Le chef de l’Etat, Macky Sall, veut que les tueurs du commandant de Brigade, Tamsir Sané, soient arrêtés le plus vite possible. Il a donné des instructions allant dans ce sens aux ministres de l’Intérieur et des forces armées.

«Le Chef de l’Etat a, particulièrement, condamné cet acte ignoble et demandé au Ministre de l’Intérieur et au Ministre des Forces Armées de prendre des dispositions afin de retrouver, dans les meilleurs délais, les malfaiteurs et criminels qui seront punis conformément à la loi », rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Le Président de la République a, en outre, indiqué l’urgence de renforcer la sécurité sur l’ensemble du territoire national. A cet effet, il a invité le Gouvernement à développer une stratégie spécifique de lutte contre le grand banditisme dans les centres urbains et périurbains. Il a aussi demandé aux forces de défense et de sécurité d’œuvrer en synergie avec les populations pour une maitrise du renseignement territorial et une efficacité soutenue des actions de sécurisation.