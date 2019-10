L’homme d’affaires Abdoulaye Sylla qui s’était engagé à prendre en charge les travaux de réfection du mausolée de Serigne Fallou Mbacké, vient d’être mis à l’écart par la famille du deuxième khalife des mourides.La cause confie l’informateur d’Assirou : non respect des engagements pris devant les autorités religieuses.

Notre source révèle qu’Abdoulaye Sylla fait face a des difficultés financière pour terminer le chantier qu’il avait entamé depuis quelques temps.

Après une longue concertation de la famille de Serigne Fallou Mbacké , en présence de Serigne Abdou Fatah Fadiliou, la décision qui a été prise est de tout simplement reprendre en main les chantiers avec les différentes associations dont les « tourodos » (homonyme) de Serigne Fallou). D’ailleurs nous dit-on, une somme de deux cent millions de Franc CFA a été collectée.

Rappelons aussi que l’homme en question apportait à chaque approche de Magal de Touba, un soutien logistique pour le nettoiement de plusieurs coins et recoins de la ville sainte de Touba. Mais cette année, le comité d’organisation qui a sollicité son soutien pour le ramassage des ordures n’a reçu que trois camions de l’entreprise Ecotra appartenant à l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla.

La question qui se pose est donc de savoir si Abdoulaye Sylla n’est pas actuellement en faillite ou plutôt face à une fermeture des robinets ? Wait and see!!! Assirou.net