Depuis le début de l’hivernage, plusieurs communes de Dakar sont sous les eaux malgré les investissements de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS). En conseil des ministres, le président Macky Sall déçu des réalisations de l’ONAS, soupçonne certainement un scandale. Il a immédiatement instruit son Ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’engager un audit de la boite.

Fin de la propagande! Lansana Gagny Sakho sur une chaise injectable ? En tout cas, Macky Sall a rappelé aux membres du Gouvernement impliqués, l’urgence de prendre toutes les dispositions requises pour renforcer la mobilisation des services, afin d’amplifier l’exécution des opérations de pompage et la libération des canaux de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les zones affectées.

Il a notamment instruit le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement d’engager « l’audit technique de tous les ouvrages d’assainissement sous le contrôle de l’ONAS et d’entreprendre l’exécution d’un plan de réhabilitation des infrastructures concernées. »

Abordant la mise en œuvre du PAP II du PSE, notamment le PSE Vert et les initiatives présidentielles zéro déchet et zéro bidonville, le Président de la République a demandé au Ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions appropriées, afin d’allouer les fonds d’amorçage pour opérationnaliser les programmes indiqués, en veillant au lancement rapide des activités de l’Agence sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille verte.