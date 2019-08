Le tribunal de Dakar a été le théâtre d’une dispute entre Me El Hadj Diouf et un agent contrôleur de la Banque de l’Habitat du Sénégal (Bhs). Plaidant en faveur d’Ousseynou Kane, un agent accusé d’avoir détourné près de 100 millions dans les caisses de ladite banque, Me El Diouf s’est défoulé sur le contrôleur M. Diaby, le représentant ladite banque.

«Votre rôle est t-il de contrôler Ousseynou Kane ou tout le monde. Appartement vous ne foutez rien du tout car si vous aviez bien fait votre travail, on n’allait pas en arriver là», a lancé l’avocat, lui envoyant une ribambelle de diatribes. La réplique du représentant de la Bhs : “Je ne vais pas vous répondre car vous avez utilisé des mot grossiers à mon endroit.” N’ayant pas apprécié la scène, le président du tribunal correctionnel de Dakar a recadré les deux hommes.