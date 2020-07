Après que des cas de Covid-19 aient été signalés à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel, le tribunal de Grande instance a décidé de renvoyer tous les procès. La décision a été prise par le président de l’institution, Papa Mohamed Diop, et ce jusqu’au lundi 13 juin 2020.

« Suite à la détection de cas de Covid-19 au niveau de la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel à la date du 30 juin courant, et pour lutter contre la propagation du virus, toutes les audiences criminelles, civiles, commerciales et correctionnelles, de même que les interrogatoires d’inculpés, sont suspendus à compter de ce jour », renseigne une note rendue publique.

Toutefois, précise le document, « tous les autres services restent ouverts et les usages comme le personnel ont été invités au respect strict des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires ».