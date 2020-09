Tribunal de Paris – Corruption : Après Lamine Diack, Massata Diack condamné

By By DIOP Mamadou Share



La 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, après Lamine Diack, ancien Président de l’IAA, dans l’affaire de corruption sur fond de dopage russe, a aussi condamné son fils, Papa Massata Diack, ce mercredi

Après Lamine Diack…

La 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict. Elle a condamné d’abord Lamine Diack 87 ans, à quatre d’emprisonnement dont deux avec sursis et 500 mille euros d’amende.

…Le fils Massata…

Le fils, Papa Massata Diack, resté à Dakar, est condamné à cinq ans d’emprisonnement ferme, un million d’euros d’amende, interdiction de pratiquer toute activité sportive pendant dix ans. Et, But not least, un mandant d’arrêt international a été lancé contre le Sénégalais.

Appel interjeté

Son avocat, Me Moussa Sarr, depuis Dakar, compte faire appel de ce verdict, dès demain jeudi 17 septembre. Papa Massata Diack, patron du marketing à l’IAAF, est poursuivi pour appropriation de plusieurs millions d’euros dans les négociations avec des sponsors.

