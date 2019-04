Trois enfants morts à la Zone de captage : les deux filles ont été confiées à leur tante

On en sait un peu plus sur l’incendie qui a tué trois enfants dans un appartement situé au premier étage à la zone de captage. Il s’agit de trois enfants nommés Ousmane, Aïcha et Anne Marie. Ils sont âgés entre 4, 5 et 6 ans.

Issues de la même famille, les deux filles ont été confiées à leur tante, la maman de Ousmane, Amina Seck. Ils ont eu un destin tragique dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril 2019.

Plongés dans leur sommeil dans l’une des chambres de l’appartement, les trois enfants ne reverront plus le lever du soleil. Tous ont péri dans un incendie, qui a ravagé le premier étage de l’immeuble.

Ici, le film du drame raconté par des voisins.