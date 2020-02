Trois individus, dont l’un armé de pistolet, encagoulés ont fait irruption Samedi, vers 20 heures, dans une boutique et tenu en respect le boutiquier et les clients. Sommant le boutiquier de leur remettre sa recette pour avoir la vie sauve, ils l’ont dépouillé de la somme de 245 000 FCFA avant de fondre dans l’obscurité. Informée, la gendarmerie s’est rendue sur les lieux, a constaté les dégâts et ouvert une enquête, nous informe l’ Observateur.

