C’est un nouveau caillou dans la chaussure de Donald Trump. Et, cette fois, l’ennemi vient de sa propre famille, souvent considérée par le président américain comme son cercle le plus proche. Selon le « New York Times » , la Maison Blanche tente de faire interdire la publication du livre « Trop et jamais assez : comment ma famille a engendré l’homme le plus dangereux au monde », qui doit sortir le 28 juillet.

Mary L. Trump est la nièce du président, fille du frère aîné de Donald, Fred Jr, décédé en 1981 d’une crise cardiaque liée à ses problèmes d’alcool. Dans ses confessions, elle s’apprêterait, selon la presse américaine, à révéler d’importants secrets de famille, notamment sur la manière dont le père de Donald Trump, Fred, a accumulé sa fortune.

« Du sensationnel »

Une demande d’interdiction temporaire a été faite par le frère cadet du président américain, Robert S. Trump, devant un tribunal du Queens, à New York, là où Fred Trump Sr possédait la plupart de ses propriétés immobilières. La demande vise à la fois l’auteure du livre et sa maison d’édition, Simon & Schuster, déjà derrière la publication du livre de John Bolton, l’ancien conseiller à la sécurité nationale. Elle met en avant un accord de confidentialité que Mary Trump aurait signé il y a plusieurs années.

« Sa tentative de faire du sensationnel et de nuire à notre relation familiale, après toutes ces années, uniquement pour faire de l’argent, est à la fois un travestissement et une injustice faite à la mémoire de mon frère Fred et à nos parents adorés, a indiqué Robert S. Trump dans un communiqué. Moi-même et le reste de la famille sommes si fiers de notre merveilleux frère, le président, et nous avons le sentiment que les actions de Mary sont une vraie honte. »

Dans une interview accordée au site Axios , la semaine dernière, le président américain avait, lui, affirmé que sa nièce n’était « pas autorisée à écrire un livre. » « Quand nous nous sommes entendus avec elle et son frère, avec qui j’ai une très bonne relation, elle a signé un accord de confidentialité », avait-il ajouté. Cet accord couvrirait « tous les sujets ».

Pas encore imprimé

Les avocats de Mary Trump ne l’entendent pas ainsi. « Ils cherchent à obtenir cette restriction préalable, qui est illégale, parce qu’ils ne veulent pas que le public connaisse la vérité, a indiqué Theodore Boutrous Jr. Les tribunaux ne toléreront pas cette violation effrontée du premier amendement. »

Le livre de Mary Trump devrait notamment révéler qu’elle a fourni au « New York Times » des documents confidentiels sur les impôts de l’actuel président. Ce sera un « portrait faisant autorité, révélateur de Donald Trump et de la famille toxique qui l’a façonné », selon le site de son éditeur . La famille Trump tente de bloquer sa parution avant même que le livre ne soit imprimé. La Maison Blanche a aussi essayé d’interdire la publication du livre de John Bolton , l’ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale qui promet des révélations sur la présidence, mais des copies pirates sont déjà apparues sur Internet.

