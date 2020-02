Le président sénégalais Macky Sall s’est engagé aujourd’hui à soutenir la candidature du Canada à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU alors que le premier ministre Justin Trudeau a conclu la deuxième partie de sa visite en Afrique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse au palais présidentiel de la capitale sénégalaise mercredi, Sall a déclaré qu’il était “très facile” d’enraciner pour le Canada et qu’il parlerait avec ses homologues africains pour les encourager à voter pour le Canada lors du vote des membres de l’ONU en juin. .

Le Canada, la Norvège et l’Irlande font campagne pour deux sièges disponibles à la puissante table des Nations Unies. Trudeau a déclaré que gagner le poste pour un mandat de deux ans donnerait au Canada plus d’influence sur la scène mondiale sur des questions telles que la paix, la sécurité et les droits de la personne.

Trudeau a passé plusieurs jours en Afrique, en partie pour récolter les votes des dirigeants de tout le continent pour la campagne canadienne. Il était auparavant en Éthiopie, où il a rencontré des dirigeants participant à un sommet de l’Union africaine avant de se rendre au Koweït pour y rencontrer des soldats canadiens.

Avant la conférence de presse à Dakar, Trudeau et Sall se sont salués avec de grands sourires et un câlin. Après s’être arrêté pour écouter une garde d’honneur jouer leurs deux hymnes nationaux, les deux hommes se dirigèrent à mi-chemin vers le palais, les bras autour du dos.