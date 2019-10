Neymar, l’attaquant brésilien du PSG, a encore été décisif lors de la victoire au Parc des Princes face à Angers (4-0).

S’il n’a pas été totalement étincelant, le prodige brésilien a encore gonflé son compteur buts en trouvant l’ouverture à la 90e minute. Dans un match où le PSG a montré que Neymar était accompagné d’un gros collectif.

Et bien évidemment, le symbole de ce collectif naissant est un certain Idrissa Gueye. 8 matchs avec le PSG, 8 victoires et aucun but encaissé. Le Sénégalais s’impose déjà comme un taulier à Paris, et un taulier qui marque puisque c’est lui qui a inscrit le troisième but des siens.

De quoi recevoir l’hommage de Neymar en personne. Par l’intermédiaire de son compte Instagram, le numéro 10 parisien a posté une vidéo d’une étreinte avec son partenaire avec le qualificatif de « crack ». Au vu des performance de Gueye cette saison, on ne peut que valider.