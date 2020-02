A Kaolack, la justice va enfin se pencher sur le dossier Dibe Niang, du nom de cette dame qui a été tuée par son mari en 2016. C’est Me Assane Dioma Ndiaye qui a fait appel de l’ordonnance de non-lieu rendue en faveur du sieur Samba Gueye, unique suspect du meurtre de Dibe Niang.

Rappelons que c’est la sœur cadette de Thiabe Niang, auteur de la vidéo qui avait fait le tour du web, a été retrouvée morte dans la nuit du 23 au 24 mars 2016 à Tewrou Ngary, village situé dans la commune de Nguénou, département de Nguinguinéo dans la région de Kaolack.

PUBLICITÉ

Le juge d’instruction de Kaolack avait ordonné l’abandon des poursuites engagées contre l’époux de la victime, estimant que les charges « ne sont pas suffisamment probantes ». Une décision contraire à l’avis de l’avocat droit-de-l’hommiste qui a saisi la Chambre d’accusation.

Les avocats de famille Niang vont ce mercredi plaider « l’infirmation de l’ordonnance de non-lieu ». Une audience se tiendra devant la Chambre d’accusation de Kaolack, relançant l’affaire du meurtre d’une femme en mars 2016.

PUBLICITÉ

L’enquête de l’époque avait conclu à un suicide, thèse à laquelle la famille n’a jamais cru. La justice a décidé de rouvrir le dossier.

PUBLICITÉ

Thiabe Niang dit qu’elle n’en peut plus de « ce meurtre non justifié » et demande une « réouverture » du dossier et que « justice soit faite » après le meurtre de sa sœur Dibe Niang. Cette dernière a été tuée par son propre mari Samba Guèye qui a voulu faire croire à l’entourage que c’était un suicide, selon la sœur de la victime.