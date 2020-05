Le chef du Gouvenrement, Elyes Fakhfakh, a présenté, lors d’une allocution télévisée diffusée ce mercredi 20 mai sur El Watania 1, ses félicitations au peuple tunisien à l’occasion de la fête de l’aid, qui aura lieu à la fin de ce week-end et a remercié les citoyens pour leur civisme et leur sens de responsabilité durant le confinement et le déconfinement progressif.

Fakhfakh a souligné, dans ce sens, l’importance des efforts fournis par le pouvoir central et les collectivités locales tout en valorisant le travail acharné du corps médical, des bénévoles et des membres de la société civile qui font que le régime sanitaire tienne toujours le coup en ces temps durs de crise internationale .

Il a avancé le bilan de la pandémie du coronavirus comme suit : “En un mois et demi de confinement, la Tunisie a recensé 1044 contaminations dont 826 guérisons et 47 décès”.

Le chef du Gouvernement a indiqué qu’il faudra, durant la deuxième phase du confinement ciblé qui s’étend du 24 mai au 4 juin, préserver ce qu’on a réussi à réaliser à ce jour en termes de lutte contre la propagation de la pandémie . Selon lui, il est impératif de trouver un juste équilibre entre les mesures de prévention et la relance de l’économie du pays.

Il a ajouté qu’il fallu, pour tenir tête à la crise économique, principale retombée du confinement, mettre en place quatre grands axes agissant dans le cadre d’une politique de prévention ayant fait, à ce jour, ses preuves : Les aides financières , le chômage technique , les mesures générales prises pour la création de lignes de financement pour les entreprises et les mesures exceptionnelles prises au profit des petits métiers et de quelques secteurs .

En évoquant le volet économique, Fakhfakh a annoncé qu’un projet de loi portant sur l’amendement de la loi de finances et du budget de l’Etat pour l’année 2020 sera présenté à l’Assemblée des représentants du peuple d’ici fin juin .

Il a, également, fait savoir que cette pandémie a créé un élan de solidarité entre les membres du gouvernement et dans les rangs ses différents représentants des institutions de l’Etat . Et d’appeler ceux qui partagent la même vision et qui voudraient mener à bien le projet du gouvernement à participer.

Fakhfakh a aussi rappelé que les 10 dernières années ont été très mouvementée pour tout le pays qui a vécu plusieurs phases importantes entre la nouvelle Constitution , la transition démocratique, les élections législatives, municipales et présidentielles outre le dialogue national..

AfroPlanete

L’article Tunisie – Fakhfakh félicite le peuple tunisien, La crise économique détrône le covid-19 est apparu en premier sur Snap221.info.