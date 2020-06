Dans une affaire qui n’a aucun rapport avec le Sport ou le Club Athlétique Bizertin, Abdessalem Saidani a écopé d’une peine de prison.

Le président du Club Athlétique Bizertin, Abdessalem Saïdani, a été condamné à une peine de 15 ans de prison dans des affaires de chèques sans provision, a fait savoir, vendredi, son avocat. Il a ajouté que ses avocats ont fait appel des décisions de justice, rapporte Mosaique fm sachant qu’Abdessalem Saidani se trouve actuellement à l’étranger (en France).

Depuis plusieurs mois, le président du Club Athlétique Bizertin ne cesse de répéter qu’il est la cible d’une campagne qui vise à le déstabiliser à cause de son franc-parler et sa défense des droits de la ville de Bizerte et des supporters du CAB. Cette attitude lui a d’ailleurs causé un court passage par la prison au mois de décembre dernier en tentant de défendre quelques supporters cabistes arrêtés.

Africa Top Sports

