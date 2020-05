Les unités de la garde maritime de Sfax ont contrecarré 4 tentatives d’immigrations clandestines et arrêté 117 personnes qui ont participé à ces opérations selon les informations partagées sur la page Facebook du porte-parole de la garde nationale.

A Sfax des patrouilles appartenant à la garde nationale ont saisi 90 personnes de différentes nationalités de l’Afrique subsaharienne qui tentaient de franchir la frontière maritime vers l’Europe. Le ministère de la public a autorisé une action en justice à leur égard.

Le même jour les unités de Bizerte ont arrêté 15 personnes et ont entrepris des actions en justices contre ces candidats à l’immigration, 5 autres arrêté dans un cannot pneumatique et 7 arrêtés par la garde nationale de Tunisie.

AfroPlanete

