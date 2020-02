Il y’a juste quelques mois, le footballeur ivoirien se disait très amoureux de sa dulcinée la sulfureuse Maria Mobil qu’il disait heureux d’avoir réussi à conquérir. Vie de luxe, bonheur dans le couple, voyages, cadeaux luxueux entre autres résumaient pleinement la vie des tourtereaux qui s’affichaient régulièrement sur la toile. Malheureusement, ce bonheur intense s’effritera comme un arbre qui perd ses feuillages. La jeune femme a du jour au lendemain fait des aveux sur sa relation avec le sportif qui semble aller au plus mal.

Les rumeurs vont bon train depuis cette publication de la jeune femme annonçant que son homme était parti voir ailleurs jusqu’à enceinter une autre femme. A travers son post, l’on pouvait lire de la déception accompagnée de stupéfaction. Les internautes se sont rués vers son compte Instagram pour tenter de comprendre ce qui se passe. « Je ne peux pas croire que l’homme que j’aime, auquel je suis fidèle, et pour qui j’ai tout laissé, m’ait menti pendant ce temps en ayant un bébé avec une autre femme. Je tremble littéralement en ce moment. Je ne peux pas respirer. Dieu s’il vous plaît aidez-moi » Avait-elle publié accompagné de cette photo.

Sans plus attendre son homme lui aurait répondu en tentant de donner sa version des faits: « J’étais avec une américaine il y a environ 2 ans avant que je sois avec Maria. La fille m’a annoncé qu’elle était enceinte en décembre 2018, mais qu’elle ne voulait pas garder l’enfant. Elle m’a pressé pour que je lui donne de l’argent pour avorter, je l’ai fait parce que c’était son choix… Maria Mobil

Mais il y a 6 mois, la fille m’annonce qu’elle avait bouffé l’argent et qu’elle vient d’accoucher. Elle ne faisait que me demander de l’argent pour l’enfant. Donc je voulais être convaincu que c’était mon enfant comme elle m’avait menti. C’est pourquoi je n’ai rien dit à Maria que j’ai croisée en mai 2019.

La maman du bébé veut être avec moi mais je ne veux plus. Hier la sœur de cette fille a contacté Maria et lui a raconté des choses. Donc Maria s’est enflammée et a posté tout ça sous l’effet de la colère…

Elle ne peut pas m’avoir donc elle veut gâter ma relation c’est tout… Je vais faire un test ADN, si c’est positif je m’occupe de l’enfant sans problèmes, mais pour le moment j’ai des doutes… Personne n’a trompé personne tout va bien«

PUBLICITÉ

Au vu de ses explications, l’on a pu comprendre le vœu du jeune homme de réparer les torts causés. Seulement, de source indiscrète, le jeune homme serait revenu sur sa décision et affronter sa petite amie en affirmant que: « Je n’ai pas d’explication à donner à quelqu’un et j’ai offensé personne, De quoi m’accusez-vous ? D’avoir choisi d’être aussi papa au moment où l’autre n’était pas prête ?

Elle n’était pas prête à me donner un héritier ,et l’autre me l’a donné est-ce un crime que j’ai commis? J’aime Maria mais elle devrait aussi accepter tout venant de moi. Maintenant c’est déjà fait, l’enfant est là et normalement si elle m’aimait réellement, elle devrait être en train de fêter avec moi que de s’isoler et refuser de ne voir personne ».

Nous prendrons toutefois ces rumeurs avec pincette notamment depuis le cas de Chioma et Davido qui avec tout le raffut qu’il a causé était finalement monté de toutes pièces.