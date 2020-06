« Contre toutes les formes de discrimination »

Le message a été retiré des réseaux sociaux et l’enseigne l’a remplacé par une publication dans laquelle elle fait part de sa « surprise » et de sa « peine ». « Nous sommes contre toutes les formes de discrimination. Quels que soient la religion, la langue, la race, le sexe, l’identité sexuelle et l’orientation, notre environnement permet à chacun de s’exprimer et d’être lui-même et nous en sommes fiers », a écrit la direction. Ajoutant, à propos de l’affaire Floyd : « ces jours-ci, nous voyons comment la discrimination entraîne le monde de différentes manières, nous invitons tout le monde à être plus sensible et inclusif ». Et de conclure : « nous croyons à la force unificatrice du sport ! »