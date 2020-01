Lors de leur décoration au Magic Land, le CNG et le monde était venu nombreux pour prendre part à ce grand rendez-vous historique dirigé par le ministre des Sports Matar Ba. Manga 2, Tyson, et le président Alioune Sarr faisaient partie des lauréats et ont chacun reçu les honneurs du ministre.

Et en marge de cette cérémonie, Manga 2 s’est entretenu avec Leewtoo pour exprimer sa satisfaction. Côtoyé par Tyson et Zoss, Manga 2 après être revenu sur son parcours de champion et son titre de Roi des arènes, a été stoppé par Tyson de la Génération Boul Fallé qui dit : «mala déffal bagass». Autrement dit, c’est moi Tyson qui t’ai détrôné lorsque tu étais détenteur de la couronne. Des taquineries qui ont fait ont plaisir au lutteur sérère.

Lutte Tv

Benne 3 essieux RENAULT DXI 450 en très bon état année 2008 776356194

Faites défiler vers le bas pour le prochain article