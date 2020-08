Comme prévu, les cours reprendront dans les universités à partir de ce mardi 1er septembre. Cependant, ce ne sont pas toutes les cohortes qui reprendront en même temps. Pour éviter le regroupement de tous les étudiants au sein de l’université au même moment, le recteur de l’UCAD, Amadou Mbaye, a décidé de faire une reprise séparée en trois tranches.

« Aujourd’hui tenant compte des exigences sanitaires édictées par la commission santé covid-19 de l’université et des décisions de l’assemblée de l’université, je vous informe que la reprise des enseignements se fera à distance et en présentiel suivant le plan de rotation des 78500 étudiants par cohortes et par niveau, au niveau du campus social et pédagogique, jusqu’au 31 décembre 2020 », informe le recteur

Reprise des cours à l’Ucad : Menace de boycott des étudiants si…Sélectionné pour vous :

Reprise des cours à l’Ucad : Menace de boycott des étudiants si…

Ainsi, les étudiants de Licence 3 et de Master 1 (qui sont au nombre de 19517) seront les premiers à reprendre. Ils (re)commenceront les cours à partir du 1er septembre jusqu’au 15 octobre. Après, du 15 octobre au 15 novembre, ce seront les étudiants de la Licence 2 et de Master 2 (au nombre de 20 348) qui reprendront. S’en suivra les étudiants de la Licence 1 (au nombre de 31700), qui apprendront du 15 novembre au 31 décembre.

Cet article UCAD : Le Recteur dévoile le nouveau calendrier pour la reprise des cours est apparu en premier sur Sunubuzz.