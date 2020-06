Si les grands championnats européens ont repris ou s’apprêtent à reprendre, hormis la Ligue 1, le flou demeure quant à la suite de la Ligue des Champions.

L’UEFA préconise une reprise des matches au mois d’août. Pour rappel, quatre derniers huitièmes de finale retour doivent encore se disputer, dont Juventus Turin-Olympique Lyonnais. De nombreuses pistes sont mises sur la table pour mener à terme cette édition de la C1 qui restera dans les annales, crise du coronavirus oblige.

Selon le journal As, l’instance européenne envisagerait de boucler la Ligue des champions en deux semaines, à partir des quarts de finale, sur un seul match et dans une seule ville. Lisbonne et Munich seraient pressentis pour accueillir l’épreuve. Pour rappel, Istanbul avait été choisi pour organiser la finale.

