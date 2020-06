Un scandale sur fond de violences vient d’éclater au sein de la Comédie-Française. Ce lundi 29 juin 2020, une jeune femme prénommée Marie a en effet accusé un acteur de l’emblématique institution, de violences. Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo “Plain Chant”, cette fan de théâtre et youtubeuse a pris la parole pour dénoncer les violences qu’elle a subies et pour annoncer qu’elle a porté plainte contre cet acteur pour “violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours”.

Sur Twitter, celle qui se dit passionnée de sixième art a publié une série de clichés témoignant des coups et blessures reçus. En légende, elle explique avoir “été frappée le 6 mars, le 26 mars et le 2 mai” avant de décrire son calvaire : “Coups de poing au visage, dans les côtes, dans le dos quand j’étais à terre, coups de livres, de chaussures. Il m’a tirée par les cheveux dans tout son appartement. Il m’a jetée au sol. Il a tenté de m’étrangler”. La jeune femme assure également être en possession “d’enregistrements audio où il la menace de mort”.

“J’ai très envie que tu meures”

Bien destinée à faire éclater la vérité, Marie a d’ailleurs pris le temps de retranscrire à l’écrit les propos tenus par son agresseur dans ces enregistrements : “Pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Tu vas voir comme c’est beau la vie quand tu vas la perdre. Tu vas regretter pour la première fois de ta vie, tu vas aimer la vie. Dégage” , “Profite de tes derniers instants. Tu veux pas profiter ? Parce que tu n’aimes toujours pas la vie ? Tu vas l’aimer quelques instants seulement alors, tant pis. Fais ce que tu veux” , “Tu veux pas que je filme ton assassinat ? Comme ça tout le monde saura ce qu’il s’est passé, pas comme pour Bertrand Cantat. Il y aura moins de doutes. J’ai très envie que tu meures” ou encore “Déshabille-toi je te dis, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu vas aller me chercher après un calmant sinon tu vas finir avec tellement de bleus…”.

Ces révélations tragiques se terminent par un appel à témoins de la part de la jeune femme : “Je sais qu’il a une réputation de mec dangereux. S’il y a d’autres victimes, d’autres témoignages pour que ma parole soit entendue, s’il vous plaît contactez-moi. Il m’a menacée professionnellement. Il a cherché à contacter ma famille et mes amis pour se dédouaner et me diffamer”.

La Comédie-Française réagit

Suite aux accusations de “Plain Chant”, la Comédie-Française est sortie du silence. L’institution culturelle a en effet publié un message sur Twitter quelques heures après les publications de la victime présumée : “La Comédie-Française est profondément choquée à la découverte des faits de violence insupportables attribués à l’un de ses salariés. Elle les condamne avec la plus grande fermeté et prendra toutes les mesures qui s’imposent”.



