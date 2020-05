Un acteur de Nollywood, identifié comme Temitayo Phillips Ogunbusola, a été arrêté pour avoir poignardé à mort son voisin, Oladotun Johnson Opeyemi, à cause d’une histoire de facture d’électricité, rapporte IB9JA.

Il a été établi que l’incident s’est produit le samedi 17 mai 2020, à leur domicile situé à Lagos, Nigeria.

Racontant comment tout a commencé, Banjo Lateef, un voisin, a déclaré:

“Je suis en charge de la facture PHCN pour le complexe et j’ai partagé la facture d’avril à tout le monde dans la maison et nous avons convenu que nous allions déposer de l’argent pour éviter d’être déconnecté.”

“Temi devait 21 500 N et les voisins ont suggéré que son éléctricité soit coupée, mais j’ai plaidé qu’ils devraient me permettre de lui parler pour voir s’il déposerait de l’argent.”

“Je suis allé à son appartement avec un autre locataire, Ola, et j’ai frappé deux fois à sa porte. Temi est sorti en colère et nous a crié là-dessus pour avoir frappé à sa porte. “Êtes-vous fou? Êtes-vous fou ? Êtes-vous des policiers?”, a-t-il lancé sous un ton de colère.

Selon lui, une dispute s’en est suivi et les deux hommes en sont arrivés aux mains. “Il s’est saisit d’un pilon et a menacé de me tuer avec alors j’ai appelé à l’aide “.

Suite à ses nombreuses menaces de mort, l’acteur a été envoyé à la police sous ordre du propriétaire de maison mais a été libéré après avoir signé un engagement de non violence envers ses voisins. Engagement qu’il n’a pas respecté puisqu’il a poignardé à mort l’un de ses voisins du nom de Dotun, le lendemain de l’incident.

L’acteur de NOllywood se trouve actuellement dans les mains de la police et est accusé de meurtre.

