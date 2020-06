Pour éviter des effets secondaires lourds, de nombreuses femmes arrêtent de prendre du tamoxifène, ce traitement pourtant prescrit pour limiter les récidives.

Le tamoxifène est prescrit à la suite d’un cancer du sein pour diminuer le risque de rechute. Selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Oncology, une femme sur six (16 %) ne suit pas la prescription médicale après seulement un an de traitement.

Le tamoxifène est une hormonothérapie indiqué pendant cinq à dix ans après un cancer du sein dit hormonosensible (80% des cancers du sein), c’est-à-dire pour lequel il existe des récepteurs aux hormones sur les cellules cancéreuses. « Le traitement d’hormonothérapie, qui peut provoquer des effets secondaires variables en particulier des symptômes de ménopause, n’est malheureusement pas toujours suivi par les femmes, alors que ceci les pénalise. Cela peut en effet provoquer une augmentation du risque de rechute et de décès », déplore Barbara Pistilli, oncologue à Gustave Roussy.

Pourquoi les femmes arrêtent-elles de prendre leur hormonothérapie ?

En plus d’établir un lien significatif entre la non-prise du médicament et le risque de rechute, l’étude est intéressante dans la mesure où elle identifie également les profils des femmes les plus susceptibles d’abandonner leur traitement, pourtant indispensable. Il s’agit des femmes plus sujettes à des effets indésirables (fatigue, douleurs musculaires et articulaires), qui vivent plus fréquemment seules ou encore qui souffrent d’autres problèmes de santé.

En outre, « le fait d’avoir été traitée par chimiothérapie provoque de la fatigue et celle-ci semble être un frein à la prise régulière du traitement hormonal. Paradoxalement, ne pas avoir reçu de chimiothérapie – indiquée pour diminuer le risque de récidive – semble aussi diminuer l’adhésion au traitement », analyse le Dr Pistilli.

Vers un meilleur accompagnement des femmes dans l’après-cancer

Cette étude se base sur l’analyse d’une cohorte (CANTO) de 1 177 femmes non ménopausées et traitées pour un cancer du sein localisé. Tout au long de leur hormonothérapie, des dosages biologiques sanguins du médicament ont été réalisés à plusieurs reprises, en complément d’un questionnaire déclaratif d’observance. « Nous observons une importante dissociation entre ce que ces femmes osent nous dire et la réalité. Il faut que nous puissions comprendre pourquoi, afin de leur proposer une aide mieux adaptée et une approche plus personnalisée. Il est important de changer la manière dont on prend en charge ces patientes pour améliorer leur adhésion au traitement », commente le Dr Inès Vaz-Luis.

Les médecins qui ont mené cette étude espèrent développer des solutions pour améliorer la qualité de vie, après un cancer du sein, tout en préservant au mieux du risque de rechute.

Source : « les femmes jeunes rechutent plus de leur cancer du sein lorsqu’elles stoppent l’hormonothérapie la première année », Inserm, 23 juin 2020.

