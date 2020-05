Recruté par Liverpool en août 2014 en provenance de l’AC Milan, pour 20M€, Mario Balotelli (29 ans) ne s’est jamais imposé sur les bords de la Mersey. L’ancien Niçois n’a trouvé le chemin des filets qu’à quatre reprises en 28 apparitions avec les Reds. Quelques semaines auparavant, Rickie Lambert (38 ans) avait pourtant été recruté à Southampton (5,5M€) après le départ de Luis Suarez au FC Barcelone. L’ancien buteur anglais, qui a aujourd’hui raccroché les crampons, est revenu sur la saison 2014-2015 où il a évolué aux côtés du sulfureux attaquant italien, envers lequel il n’a pas été très tendre.

«Brendan Rodgers a fait venir Mario Balotelli et l’a placé devant moi dans la hiérarchie, ce qui m’a fait perdre la tête, pour être honnête. Je ne comprenais pas. La façon dont il s’entraînait était honteuse. En dehors des terrains, il était assez communicatif, un garçon adorable. Mais sur le terrain, sa personnalité n’était pas bonne. Quand il jouait, il essayait (de faire les choses bien) et j’ai déjà rencontré des joueurs avec cette attitude, mais ils sont généralement assez bons pour s’en sortir. Lui ne l’était pas. Je ne comprenais pas comment Rodgers pouvait le laisser s’en tirer comme ça et le préférer à moi. Cela m’a directement affecté et aussi eu un impact négatif sur l’équipe (Liverpool a terminé 6e cette année-là, NDLR)», a confié Rickie Lambert au Bristol Post lundi. Mario Balotelli répondra-t-il à son ancien coéquipier ?