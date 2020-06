Un bébé né sans bras ni jambes en raison d’une maladie génétique rare a laissé les médecins et les membres de sa famille perplexes. Une femme, âgée de 28 ans selon les médias locaux, a donné naissance à la petite fille dans le village de Sironj, dans le district de Vidisha, en Inde.

Les images montrent une femme tenant le bébé sans bras ni jambes qui est enveloppé dans une couverture. Le Dr Suresh Aggarwal, pédiatre à l’hôpital Rajiv Gandhi Smriti de Sironj, a déclaré que le bébé est en parfaite santé. Cependant, l’enfant devra subir des évaluations supplémentaires afin de vérifier si ses organes internes se sont bien développés.

Une étude réalisée en 2011 par la Dre Eva Bermejo-Sanchez du Centre de recherche sur les anomalies congénitales (CIAC) de l’Instituto de Salud Carlos III, en Espagne, montre que ce trouble touche environ une grossesse sur 71 000.

Il y a eu plusieurs cas de ce syndrome au fil des ans, dont celui de Nicholas James Vujicic, âgé de 37 ans, mieux connu sous le nom de Nick Vujicic, qui est lui aussi né avec le syndrome. Ce père australien de quatre enfants est aujourd’hui un conférencier réputé en matière de motivation et auteur de plusieurs livres.

Il a voyagé dans plus de 44 pays pour prôner la positivité et la motivation malgré sa situation. Il offre ses conseils et partage son histoire avec des étudiants, des détenus et des groupes communautaires.

Lors d’une interview accordée à 60 Minutes l’année dernière aux côtés de sa femme Kanae, il a révélé que les tyrans dans les cours d’école sont souvent cruels et qu’à l’âge de 10 ans, il avait déjà tenté de s’enlever la vie.

