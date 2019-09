Il l’a fait savoir lors d’une rencontre avec la presse. Interpellé, Moustapha Kassé dira avoir été « beaucoup déçu par son leader qui a fait preuve de malhonnêteté intellectuelle avérée ».

Moustapha Kassé de préciser davantage ses idées. « Nous avons constaté que le leader du Pastef cherche, en ses militants, des fanatiques que nous ne sommes pas. Sa gestion du parti est maladroite, subjective et anarchique. Il ne respecte pas les militants à la base. Combien de fois l’avons-nous interpellé sur des problèmes spécifiques au parti à Diourbel et jamais il n’a voulu changer les choses ? Nous avons aussi remarqué que ses déclarations contiennent, à foison, des informations parfois contraires aux réalités. C’est pourquoi, nous avons décidé de vider le plancher et d’aller soutenir le ministre Dame Diop ».

La rencontre a eu lieu sous la présence de plusieurs personnalités politiques. Le ministre était représenté par son collaborateur Ameth Dieng et par Mara Diop, conseiller municipal à Ndindy.