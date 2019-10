La musique de El Hadj Ndiaye a marqué les esprits des mélomanes sénégalais. Pétri de talent, l’artiste figurait parmi les meilleurs paroliers de sa génération. Malheureusement, il traverse les pires moments de sa vie, expulsé de sa maison à Nguékhokh.

Dette

Tout est parti d’une dette de onze (11) millions à un de ses amies belges, du nom de Geneviève Plateau. Ayant des difficultés à rembourser la somme, sa maison construite sur un terrain de 2 hectares 88, acquis depuis plus de 20 ans, a été saisie.

Expulsion

« L’expulsion est inégale. Ce qui se passe ici dans le domaine du foncier est scandaleux. Comment pour une dette de 11 millions, avec une garantie de mes bandes-masters, qui valent plus de 150 millions, on a pu m’expulser de ma maison de Nguékhokh et de mon champ de Nguerigne. Comment ils peuvent faire ça ? Comment pour 11 millions, on peut prendre plus de 1 milliard ? Comment c’est possible dans mon pays, je ne comprends pas », dénonce le chanteur désespéré.

Cri de cœur de l’artiste

Son matériel de musique, ses tables, ses chaises, entre autres ont subi les affres des agents envoyés par le commandant de la brigade de Somone. L’artiste dit avoir subi un gros préjudice. Même les animaux qu’il élève n’ont pas été épargnés. Assis à ciel ouvert devant la maison saisie, entouré de ses bagages, il craque et fond en larmes : « Regardez le travail de toute une vie. Je n’ai pas menti, je n’ai pas volé ».