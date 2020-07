Un autre train des Ics en partance à Mbao, a fauché un charretier d’une cinquantaine d’années, à Thiaroye-sur-Mer.

Les faits se sont déroulés, vers les coups de 2h du matin, plus précisément sur la route de la cotonnière, note un des témoins repris par Seneweb.

Christian, domicilié au quartier Abdou Gaye de la localité, s’en est sorti avec de graves blessures : Sa jambe et son bras gauches sont coupés.

Entre la vie et la mort, il a été évacué, quelques minutes plus tard, par des éléments de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, alertés par le voisinage.

La victime avait l’habitude de passer la nuit dans les parages où il garde son cheval renseignez la même source.

