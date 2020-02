Un deuxième avion charter canadien est arrivé à Wuhan, en Chine, pour rapatrier plus de personnes coincées dans l’épicentre du coronavirus.

Plus de 230 Canadiens avaient demandé à prendre l’avion, mais on ne sait pas exactement combien embarqueront. L’avion peut accueillir environ 250 personnes, dont des membres d’équipage et des responsables médicaux.

“En raison des conditions et des restrictions associées à ce vol, nous ne pouvons pas prédire le nombre final de passagers qui seront sur ce vol”, a déclaré la porte-parole d’Affaires mondiales Canada, Krystyna Dodds.

«Nous avons reçu des autorités chinoises l’assurance qu’un résident permanent du Canada avec une carte de résident permanent valide peut accompagner un membre de sa famille immédiate qui est mineur et citoyen canadien. Nous tenterons de garder les familles ensemble, même si un mineur canadien n’est pas départ sur le vol. Cependant, tous les départs sont soumis à l’approbation du gouvernement chinois. ”

Le premier vol charter canadien à destination de Wuhan a transporté 174 Canadiens et les membres de leur famille, qui subissent actuellement une quarantaine de deux semaines dans une base militaire de Trenton, en Ontario.

PUBLICITÉ

39 autres Canadiens sont partis sur une charte américaine et sont maintenant en quarantaine à la base. Ceux qui quittent Wuhan aujourd’hui seront également hébergés à la base pendant deux semaines.

PUBLICITÉ

Il y a eu plus de 40 000 cas de nouveau coronavirus signalés dans le monde et plus de 900 décès.

PUBLICITÉ

Au Canada, il y a eu sept cas de virus: quatre en Colombie-Britannique et trois en Ontario. Les responsables de la santé publique affirment que le risque pour les Canadiens demeure faible.

Le Royaume-Uni a déjà élevé son évaluation du niveau de risque de faible à modéré; aujourd’hui, le secrétaire à la santé du pays a annoncé le renforcement des pouvoirs légaux pour imposer des restrictions à toute personne susceptible de présenter un risque de propagation du virus.