Lorsque l’on parle des plus grands noms du Barça, on oublie souvent Ronald Koeman, qui a pourtant offert cette première Ligue des Champions au club catalan avec ce but sur coup-franc en finale face à la Sampdoria en 1992. Et ces derniers mois, le sélectionneur néerlandais a souvent été annoncé comme potentiel coach du champion de Liga. Carles Reixach, conseiller de Josep Maria Bartomeu, l’a avoué à la Cadena SER.

« Je pense que Koeman reviendra au Barça, il a le temps, il est jeune. Il a beaucoup d’expérience et beaucoup de personnalité. Koeman a été, beaucoup de fois, sur le point de signer au Barça », a expliqué le Catalan. Reste à voir quand ce retour se fera, alors que Quique Setién devrait être là la saison prochaine, et que Xavi est annoncé avec insistance pour 2021…