Pourquoi les parents de l’insulteur se mêlent-ils aux histoires des enfants ? En tout cas, ce père de famille qui a tabassé un adversaire de son fils risque d’en pâtir avec la justice.

Insolite ! C’était lors d’un match de football des amateurs CSI Juniores dans la province de Milan. Un joueur d’origine sénégalaise a été d’abord insulté puis battu par le père d’un des joueurs adverses, rapporte tuttocampo.it, visité mardi par senego.

Insultes

Et, la scène racontée par le garçon de 17 ans d’IlGiorno vous laisse sans voix :

« Le jeu était terminé quand un adversaire m’a insulté une fois de plus. Lorsque j’ai voulu aller vers lui, mes coéquipiers m’ont immédiatement arrêté.

Les faits

« Une femme, peut-être la mère de ce garçon, m’a bloqué par derrière. Et aussitôt après, l’homme est venu d’un côté et m’a jeté son poing dessus. J’ai fini par terre. Et aussitôt, cinq autres adversaires m’ont envahi. Puis mes coéquipiers m’ont aidé à me lever.

Les Carabiniers, alertés par la compagnie Melzo où joue le garçon, s’emploient à traquer les auteurs de la bastonnade.