Le 14 mai dernier, on apprenait dans le magazine Capital que Jean-Luc Reichmann a vendu sa société de production, Jereluc, à Endemol, pour un montant de 10,9 millions d’euros. Et tandis que l’animateur des “12 coups de midi” en est à “sa dernière année de contrat chez TF1” (dixit Cyril Hanouna), la relève est presque assurée !

Un candidat se voit à la place de Jean-Luc Reichmann

En effet, ce 26 mai, le mari de Nathalie Lecoultre a fait la connaissance d’un candidat pas comme les autres dans son jeu télévisé diffusé à l’heure du déjeuner. Un certain Redha, qui lui a avoué sans détours qu’il n’était pas très familier avec les règles des “12 coups de midi”, mais qu’il apprenait vite… Si vite d’ailleurs qu’il s’imagine déjà à la place de Jean-Luc Reichmann !

Et pour cause, Redha a fait savoir face caméra : “à partir du moment où j’ai appris que j’étais sélectionné, j’ai regardé tous les replay”. Et d’ajouter : “D’ici quelques années, ça sera peut-être moi à la place de Jean-Luc, on ne sait jamais. Dans une toute nouvelle formule pourquoi pas !”

Un peu perturbé mais très amusé par cette annonce, le collègue de Zette l’a mis en garde : “Animateur télé, il faut savoir quoi dire”. Jean-Luc Reichmann lui a tout de même souhaité que ses rêves se réalisent. “Je croise les doigts pour vous et vous serez peut-être un grand animateur télé en tout cas vous vous exprimez super bien et je vous félicite” lui a-t-il fait savoir.

Bientôt les 10 ans du programme

Pour l’heure, les fans de l’animateur n’auront cependant pas à s’inquiéter. Après 2 mois de confinement, l’homme de télévision a repris les tournages en studio, avec une joie non dissimulée. Après le triomphe d’Eric, son nouveau candidat favori, qui a explosé le record du sulfureux Christian Quesada, Jean-Luc Reichmann s’enlève une grosse épine du pied.

En juin prochain, il fêtera d’ailleurs le 10ème anniversaire de son programme sur la première chaîne, laissant définitivement l’affaire Quesada dans son rétroviseur…

