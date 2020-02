Aliou Kama, âgé d’environ 25 ans, s’est suicidé au village de Sop. Selon des sources de Dakaractu, tout a démarré lorsque sa maman s’est séparée de son père et a contracté un autre mariage. Son beau père ayant décidé que la mère de Kama regagne son domicile, Aliou lui a opposé un refus ferme tout en signifiant clairement sa mère que si jamais elle le faisait, il se suiciderait. Sa mère passera outre sa volonté et ira rejoindre sa nouvelle demeure. Aliou Kama qui subissait souvent de la maltraitance de la part de son père biologique, n’en pouvait plus. La dernière querelle qui a eu lieu mercredi avec ce dernier lui sera fatale, car après le départ en voyage de son père, plus personne n’a revu Aliou. Il sera retrouvé quelques jours plus tard au fond d’un puits sis non loin de l’école.

