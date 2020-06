La suite après cette publicité

Un événement regrettable s’est produit samedi soir dans les rues de Liverpool, après la victoire de Derby County face à Reading (2-1), en Championship. Andre Wisdom (27 ans), après avoir quitté son domicile pour se rendre chez un ami, a été poignardé à plusieurs reprises par un homme au moment où il sortait de son véhicule. L’auteur de l’agression a également volé le latéral droit des Rams. La police locale a ouvert une enquête, précise Sky Sports

Dans la soirée de lundi, Derby a communiqué sur l’état de son joueur, qui a été hospitalisé mais se trouve dans un état stable. Andre Wisdom, apparu à 18 reprises en Championship cette saison, devrait quitter l’hôpital en fin de semaine. L’ancien joueur de Liverpool, passé par West Brom, Norwich et le RB Salzbourg, ne sera pas présent pour affronter Preston, mercredi, et Nottingham Forest, samedi, pour aider ses partenaires à atteindre l’objectif de remonter en Premier League face à des concurrents direct pour la montée.

Get well soon, Wis. pic.twitter.com/fjszWBcOzQ

— Derby County (@dcfcofficial) June 29, 2020