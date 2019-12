Licencié pour « faute grave et indiscipline » par son club de deuxième division slovène, un joueur nigérian, qui a préféré rester dans l’anonymat, a fait une grosse révélation. Comme le rapporte Afrikmag, il raconte qu’il a été licencié parce qu’il a engrossé la fille de son président.

« Le club a appris cela et m’a convoqué pour une réunion. J’y suis arrivé et j’ai admis que j’étais responsable de la grossesse et on m’a dit de rester à la maison et de ne pas être vu dans les locaux du club jusqu’à ce que je reçoive l’ordre de revenir. Une semaine plus tard, on m’a appelé au bureau et on m’a dit que mon agent avait été informé de leurs plans de résilier mon contrat pour faute grave et indiscipline. La nouvelle m’est venue comme une surprise car je n’ai été retrouvé dans aucune zone depuis Je suis arrivé au club il y a six mois ».closevolume_off

Cependant, le joueur et son agent comptent déposer une plainte à la FIFA. « Mon agent m’a appelé et m’a dit que nous devrions déposer un dossier auprès de la FIFA selon lequel il aurait un enregistrement du président disant que mon contrat avait été résilié pour avoir eu une liaison avec sa fille. Elle est adulte pour l’amour de Dieu, nous nous aimons tous les deux et avons décidé avoir un enfant », a-t-il dit.

Notons que dans ce club slovène, 4 joueurs nigérians y jouent. Il s’agit de Bede Osuji, Temitope Nelson, Gerald Chiyoke et Sulaiman Adedoja. Mais celui qui est impliquée dans cette affaire parmi ces 4 joueurs n’est pas pour le moment connu.

senenews

Faites défiler vers le bas pour le prochain article